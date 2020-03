Coronavirus का खतरा देख मध्य और पश्चिम रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें

नई दिल्ली/मुंबई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने बड़े फैसले लिए हैं। मध्य रेलवे ने मंगलवार को जहां मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सहित 23 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की। वहीं, पश्चिम रेलवे ने भी अपनी 10 ट्रेनों की 35 यात्राएं रद्द कीं।

#Coronavirus को लेकर पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, 1 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान

पश्चिम रेलवे ने 21, 26 और 28 मार्च को मुंबई सेंट्रल-इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन (ट्रेन संख्या 12227) को रद्द किया है। जबकि इंदौर-मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12228) 22, 27 और 29 मार्च को रद्द रहेगी। इसके अलावा बाकी ट्रेनों की सूची नीचे दी गई है।

वहीं, मध्य रेलवे के मुताबिक मुंबई को नई दिल्ली से जोड़ने वाली अप-डाउन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)- निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 20, 23, 27 और 30 मार्च को और वापसी दिशा में 21, 24, 26 और 31 मार्च को रद्द रहेगी।

Western Railway: 35 trips of 10 trains have been cancelled due to low occupancy in view of COVID19. #Coronavirus pic.twitter.com/xU49LA9iet