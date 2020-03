बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, Coronavirus से मौत पर परिजन को 4 लाख मुआवजा

पटना। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे ( Coronavirus outbreak ) के बीच हर प्रदेश अपने-अपने हिसाब से सावधानी बरतने के साथ ही घोषणाएं कर रहा है। अब मंगलवार को बिहार सरकार ( Bihar Government ) ने बड़ी घोषणा करते हुए कोरोना वायरस से मौत होने पर परिजन को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही। इसके साथ ही बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई ऐलान किए।

मंगलवार को बिहार विधानसभा में कोरोना वायरस को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) ने जानकारी दी। नीतीश कुमार ने विधानसभा में मौजूद सदस्यों को बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर 49 स्थानों पर कोरोना वायरस की जांच के लिए आने-जाने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री ( Bihar CM ) ने आगे कहा अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस ( COVID-19 ) से संक्रमित पाया जाता है, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के अंतर्गत राज्य सरकार मरीज के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा।

