Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा निर्देश, तीन देशों के साथ बंद की विमान सेवा

नई दिल्ली। कोरोवायरस का कोहराम दुनियाभर में मचा हुआ है। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसले लेते हुए यूरोपियन यूनियन, टर्की और ब्रिटेन के साथ विमान सेवा बंद करने का निर्देश जारी किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक इन देशों को लेकर 18 मार्च से विमान सेवा बंद कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला कोरोना से निपटने के लिए लिया है।

कोरोनावायरस से बचाव को लेकर केंद्र सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूरोपियन यूनियन, टर्की और ब्रिटेन से विमान सेवा बंद करने का निर्देश जारी किया। ये सेवा 18 मार्च से बंद कर दी जाएगी।

यही नहीं इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी शिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान, जिम, म्यूजियम बंद रखे जाने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। जाएंगे।

वहीं केंद्र सरकार ने भी सोमवार को कोरोनावायरस से बचाव को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक आयोजित की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि देशभर के स्कूल, कॉलेज और जिम आदि बंद रखे जाएंगे।

Union Health Ministry has generated its new helpline number for #COVID19-1075. The previous number, 01123978046, is also active. pic.twitter.com/HzGcpV8cyt