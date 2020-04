जानिए कैसे एक डॉक्टर की मेहनत से गोवा बना Coronavirus मुक्त, स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ

-COVID-19 Updates: गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने राज्य को कोरोना मुक्त करने का क्रेडिट गोवा के मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. एडविन गोम्‍स को दिया है। -Coronavirus: देश में कोरोना ( COVID-19 ) के संकट के बीच गोवा ( Goa Become Corona Free ) पहला राज्य है, जिसने कोरोना पर जीत दर्ज की है। -एडगर रेमेडियोज ने कहा कि सिर्फ दवा ही नहीं, जिस तरह से डॉ. गोम्‍स आपको ट्रीट करते हैं, वह भी इलाज में मदद करता है।

नई दिल्ली।

coronavirus देश में कोरोना ( COVID-19 ) के संकट के बीच गोवा ( Goa Become Corona Free ) पहला राज्य है, जिसने कोरोना पर जीत दर्ज की है। यहां कुल 7 मामले सामने आए थे। रविवार को आखिरी सैंपल निगेटिव आने के बाद आधिकारिक रूप से गोवा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुसार, राज्य में 3 अप्रैल से अब तक एक भी कोरोना ( COVID-19 In India ) पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। बता दें कि देश में कोरोना ( Coronavirus in india ) के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 14 हजार से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके है। हालांकि, कई राज्य समय रहते कड़े कदम और लोगों की मदद से कोरोना को मात देने में कामयाब हुए है। इसमें गोवा का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं कैसे गोवा बना कोरोना मुक्त

Good News : कोरोना को मात देने में दो राज्य हुए कामयाब, गोवा पहले नंबर पर

गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने राज्य को कोरोना मुक्त करने का क्रेडिट गोवा के मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. एडविन गोम्‍स को दिया है। बता दें कि डॉ. एडविन गोम्‍स ही कोरोना वायरस से लड़ रही टीम के नोडल ऑफिसर भी हैं। 58 साल के डॉ. गोम्‍स लगातार COVID-19 के मामलों पर नजर बनाए रखें। वह अपनी टीम को हर वक्त कोऑर्डिनेट करते रहे। कोरोना की लड़ाई के दौरान वह मेडिकल की तीन टीमों का नेतृत्‍व कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ

गोवा के कोरोना मुक्त होने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ. एडविन गोम्‍स की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "घातक वायरस को हराने के लिए लगातार काम करने वाले डॉ. एडविन गोम्‍स और उनके डॉक्‍टर्स की टीम के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।"

100 में से मिले 100 नंबर

एएनआई से बातचीत के दौरान फिजीशियन ऑस्‍कर रेबेलो ने कहा, डॉ. एडविन गोम्‍स की कोशिशों के लिए 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। 58 साल की उम्र में भी वह कोरोना संक्रमण के बीच रहें और उन्होंने जी-जान लगा दी। बता दें कि फिजीशियन ऑस्‍कर रेबेलो डॉ. एडविन गोम्‍स के साथ काम कर चुके है।

हर वक्त रहता है खतरा

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गोवा यूनिट के पूर्व अध्‍यक्ष शेखर सलकर ने कहा, COVID हॉस्पिटल में काम करना खतरे से कम नहीं है। क्‍योंकि वहां हर समय कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में भी डॉ. गोम्‍स खतरों से खेलते रहें। गोवा में एडगर रेमेडियोज पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे। अब वह ठीक हो चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि सिर्फ दवा ही नहीं, जिस तरह से डॉ. गोम्‍स आपको ट्रीट करते हैं, वह भी इलाज में मदद करता है।