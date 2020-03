Coronavirus: हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दावा, जल्द तैयार होगी कोरोना की दवा

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना ( Coronavirus in india ) के कहर के बीच हर किसी को इंतजार है तो बस इस जानलेवा बीमारी से इलाज का। यही वजह है कि देशभर के डॉक्टर दिन-रात इस घातक वायरस से बचने के लिए दवा ढूंढने में लगे हुए हैं। अपने-अपने स्तर पर चिकित्सक कोरोनावायरस से इलाज का वैक्सीनेशन बनाने में जुटे हैं। इस बीच एक राहतभरी खबर सामने आई है।

यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने दावा किया है कि वो जल्द कोरोनावायरस की वैक्सीन तैयार कर लेंगे। यानी जल्द ही देश में कोरोना के मरीजों का इलाज हो सकेगा। यूनिवर्सिटी के जैव रसायन विभाग की एक संकाय सदस्य ने कोरोना वायरस को लिए एक टीका बनाया है। टीके को टी सेल एपिटोप्स कहा जाता है जो Covid-19 के सभी 'संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक प्रोटीनों के परीक्षण के लिए है।'

