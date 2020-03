कोरोनावायरसः हवाईअड्डों ने पेश किए वसूली के नए तरीके, IATA ने कहा फायदा सोचने का वक्त नहीं

नई दिल्ली। जिस वक्त दुनियाभर के हवाईअड्डों पर कोरोना वायरस महामारी का बुरा असर पड़ा है, एयरपोर्ट्स एसोसिएशन ने यात्रियों पर एक नए शुल्क वसूली ( Levy ) का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर IATA ने कहा कि भारत के निजी हवाईअड्डों को "रियलिटी चेक" करने की आवश्यकता है ना कि अपना मुनाफा बचाने की जुगत में लगना।

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित 290 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल, परिचालन खर्च में वृद्धि का हवाला देते हुए एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स (APAO) ने यात्रियों से एक नई वसली (Levy) का सुझाव दिया है।

इस संबंध में IATA के निदेशक (भारत) अमिताभ खोसला ने कहा कि भारत के निजी हवाई अड्डों को एक ऐसे समय में एक नई वसूली के लिए अपने सुझाव पर एक रिएलिटी चेक की जरूरत है, जब कोरोना वायरस प्रकोप के चलते हवाई यात्रा की मांग में कमी आ रही है।

