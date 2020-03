कोरोना का कहर : रेलवे ने रद्द की 168 ट्रेनें, कैंसिलेशन के बावजूद यात्रियों को मिलेगा 100 पर्सेंट रिफंड

नई दिल्ली। कोरोना वायररस (Coronavirus) के बढ़ते कहर ने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया है। तभी स्कूल, कॉलेजों से लेकर शूटिंग तक बंद कर दी गई है। कोरोना के डर से कई मुसाफिरों ने अपने टिकट (Railway Ticket) तक कैंसल करा दिए हैं। यात्रियों की घटती संख्या के चलते रेलवे ने 20 से 31 मार्च तक के लिए 168 ट्रेनों को रद (Trains Cancelled) कर दिया है। खास बात ये है कि रद की गई ट्रेनों के लिए कोई कैंसिलेशन (cancellation charge) चार्ज नहीं लिया जाएगा। ट्रेन कैंसल होने के बावजूद यात्रियों को 100 पर्सेंट रिफंड मिलेगा।

एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने इस सिलसिले में एक आंकड़ा जारी किया है। जिसके अनुसार लगभग 60 फीसदी लोगों ने अपने-अपने टिकट कैंसल (Cancelled ticket) करा दिए हैं। बुधवार को पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे की 11-11 ट्रेनें रद की गईं, जबकि दक्षिण मध्य और उत्तरपूर्व फ्रंटियर रेलवे की 20-20 ट्रेनों को रद किया गया है। सबसे ज्यादा 32 ट्रेनें दक्षिण रेलवे की रद्द की गई। जबकि सबसे कम ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे की रद की गई हैं।इसकी संख्या महज 5 थीं। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने भी मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन-छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई टर्मिनल राजधानी और फिरोजपुर शताब्दी सहित चार ट्रेनें रद करने की घोषणा की थी। बुधवार को भी ये सिलसिला जारी रहा। इसके तहत मुंबई दुरंतो सहित छह ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे के आलाधिकारियों (Indian Railways) का कहना है कि पर्याप्त बुकिंग न हो पाने के चलते विभाग ने ये फैसला लिया है।

रेलवे के अनुसार कई ट्रेनों में दस फीसदी बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। लोग कोरोना वायरस से इतना डरे हुए हैं कि वो घर पर ही रहना चाहते हैं। जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली हैं इसके बावजूद लोग बुकिंग नहीं करा रहे हैं। वहीं जिन्होंने पहले रिजर्वेशन कराया था वे लगातार टिकट कैंसल करा रहे हैं।

ये ट्रेनें की गई हैं रद्द :

1. कोटा - हजरत निजामुद्दीन स्पेशल (09809/09810) - 18 मार्च से 1 अप्रैल

2. जबलपुर - अटारी वाया इटारसी साप्ताहिक स्पेशल (01709/01710) - 21 से 29 मार्च

3. जबलपुर - अटारी वाया कटनी साप्ताहिक स्पेशल (01707/01708) - 24 मार्च से 1 अप्रैल

4. जबलपुर - हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल (01701/01702) - 25 व 26 मार्च

5. जबलपुर - हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट (12192/12191) - 19 से 31 मार्च

6. मुंबई सेंट्रल - नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस (22209) - 20 से 30 मार्च

