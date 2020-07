क्या Delhi में सुधर रहे Corona के हालात? 24 घंटे में 1195 नए केस, 27 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण लगातार और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार चली गई है। जबकि इस खतरनाक बीमारी के सामने अब तक 35 हजार से ( Coronavirus Deaths ) अधिक लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1195 केस सामने आए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ( Delhi Health Ministry ) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन ( Health bulletin ) में बताया गया कि एक दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1206 नोट की गई। दिल्ली में हालात बेहतरी ( Corona recovery rate ) की ओर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां एक दिन में आए कोरोना के मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है।

दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,963

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) के अनुसार दिल्ली में अब तक कोरोना ( Coronavirus Case ) के कुल मामलों की संख्या 1,35,598 हो गई है। जबकि 1,20,930 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। राजधानी में फिलहाल कोरोना के 10,705 केस सक्रिय हैं। एक सरकारी आंकड़ें के अनुसार दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,963 हो चुकी है। इनमें से 27 मौत तो शुक्रवार को हुईं हैं। दिल्ली सरकार की ओर बताया गया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,629 आरटीपीसीआर टेस्ट और 13,462 रैपिड ऐंटीजन टेस्ट कराए गए।

गुरुवार को कोरोना के 1,093 नए मामले दर्ज

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in Delhi ) के केसों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 1,093 नए मामले दर्ज किए गए थे। जबकि इस दौरान 27 लोगों की जान चली गई थी। वहीं, सोमवार की बात करें तो इस हफ्ते इस एक दिन में सबसे कम कोरोना के केस ( Coronavirus Case ) देखे है। सोमवार को दिल्ली में केवल 613 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। कोरोना केसों का यह आंकड़ा पिछले दो महीनों में एक दिन के हिसाब से सबसे कम था। वहीं, महाराष्ट्र आज भी देश में कोरोना प्रभावित राज्यों ( Corona Affected States ) की सूची में नंबर वन पर बना हुआ है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ( Government of Maharashtra ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) को 31 तक के लिए बढ़ा दिया है।