Coronavirus in Delhi: अपने अस्पतालों को दिल्लीवालों के लिए आरक्षित कर सकती है AAP Govt

नई दिल्ली। जब तक देश की राजधानी कोरोना वायरस महामारी ( coronavirus in Delhi ) से जूझ रही है, दिल्ली सरकार ( Aap Govt ) तब तक के लिए यहां के निवासियों के लिए अपने अस्पतालों ( Hospitals in Delhi ) को आरक्षित करने कर सकती है। जबकि केंद्र सरकार ( Centre Govt ) के अस्पताल देश भर के रोगियों के लिए खुले रह सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एक अंतिम निर्णय अभी तक लिया जाना है।

यह विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि बाहर के मरीज दिल्ली में COVID-19 के बुनियादी ढांचे को प्रभावित न करें। यहां पर अब तक 27,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में आरक्षण की घोषणा के बाद सील की गई दिल्ली की सीमाएं भी खुलने की संभावना है।

राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर 7.5 लाख से अधिक दिल्लीवासियों से सुझाव प्राप्त किए हैं। आज यानी रविवार को इस पर अंतिम फैसले की घोषणा किए जाने की संभावना है। कई लोगों ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को दिल्ली के लोगों के लिए आरक्षित करने का समर्थन किया है।

