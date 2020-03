हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का दस्तक, बिलासपुर में मिला वायरस का पहला संदिग्ध

नई दिल्ली। चीन ( China ) के वुहान ( Wuhan ) शहर से फैला कोराना वायरस ( CoronaVirus ) ने दुनियाभर में हाहाकार मचा दिया है। करीब 75 देशों में यह खतरनाक वायरस पहुंच चुका है। वहीं, अब भारत के भी कई शहरों में कोरोना का आगमान हो चुका है। ताजा मामला है हिमाचल प्रदेश ( Himachal pradesh ) का, जहां इस वायरस ने दस्तक दे दिया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ( Bilaspur ) में कोरोना वायरस का पहला संदिग्ध मिला है। हालांकि, अभी पुष्टि का इंतजार है।

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला हमारे संज्ञान में भी आया है। हालांकि, निष्कर्ष पर पहुंचना अभी सही नहीं है। उन्होंने कहा पहले इस वायरस का परीक्षण किया जाएगा, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ये व्यक्ति हिमाचल के बिलासपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में मिले कोरोना वायरस के संदिग्ध को जांच के लिए आइजीएमसी शिमला लाया गया था। संदिग्ध के वहां पहुंचते ही पूरे अस्पताल में हडकंप मच गया था। बिलासपुर का रहने वाला ये व्यक्ति अभी हाल ही में 29 फरवरी को दक्षिण कोरिया से लौटा था। उसे विशेष एंबुलेंस के जरिए बिलासपुर से आइजीएमसी शिमला पहुंचाया गया था। इसके बाद उसे अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था।

Himachal Pradesh CM Jairam Thakur: A suspected case of #coronavirus has come to our knowledge, it's not right to jump to conclusions. Tests will be done, factual position will be clear only after his reports come in. We have come to know that the person is from Bilaspur. (03.03) pic.twitter.com/ROJk3sL02J