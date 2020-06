Coronavirus in India: कुल केस 3.66 लाख और मौतें 12 हजार पार, पीएम मोदी बोले- संकट को अवसर में बदलेंगे

नई दिल्ली। देश में बीते 24 घंटों में 12,881 नए मामले दर्ज किए जाने के बाद गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस बीमारी के कुल केस ( Coronavirus Cases in India ) 3,66,946 पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवाण कल्याण मंत्रालय ने अपने डेली बुलेटिन ( coronavirus latest news india ) में बताया कि बीते 24 घंटे में 334 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। अब देश में इस महामारी से मरने वालों ( Coronavirus Deaths ) का आंकड़ा 12,237 पहुंच गया है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,60,384 है।

कोरोना वायरस विस्फोट रोकने के लिए एक साथ 11,000 जानवरों को मारने की तैयारी

मंत्रालय के मुताबिक देश में COVID-19 का रिकवरी रेट 52.95 प्रतिशत तक पहुंच गया है और इससे संक्रमित कुल 1,94,325 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,390 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में मरने वालों के लंबित पड़े आंकड़ों को जोड़ने के बाद मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत मार्च में हुई थी, तब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 70 से थोड़ा ऊपर था।

मंत्रालय ने बताया कि देश में पहली 5,000 मौतें 80 दिनों में हुईं थी, जबकि ताजा 5,000 मौतें महज 17 दिनों में हुईं है। इनमें पिछले सप्ताह ही 2,500 से अधिक की मौत दर्ज की गई है। अचानक मौतों में आई तेजी से भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या के अनुपात में मृत्यु दर अब 2.9% से बढ़कर 3.4% हो गई है।

#CoronaWatch 🦠



▪️ 3,66,946 total confirmed cases

▪️ 1,94,325 cases cured/recovered

▪️ 62,49,668 samples tested



Here's the State-wise distribution of #COVID19 cases in the country (as on June 18, 2020)#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/8KDkzRo8rY