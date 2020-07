Coronavirus in India: 1 करोड़ से ऊपर टेस्टिंग में कुल केस 7.19 लाख, रिकवरी रेट 61%

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस मामलों ( Coronavirus in india ) के साथ ही इनकी जांच में काफी तेजी लाई जा चुकी है। अब तक देश में कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच ( Covid-19 Testing ) हो चुकी है और देशभर में 1,115 प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग की जा रही है। वहीं, पिछले 24 घंटों में 22,252 नए COVID-19 मामलों के साथ भारत में कोरोना वायरस के कुल केस 7 लाख से ऊपर हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल केस 7,19,665 पहुंच गए हैं और देश में मरीजों का रिकवरी रेट 61 फीसदी से ऊपर पहुंच चुका है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक परिषद द्वारा 6 जुलाई तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख 11 हजार 92 है। इनमें से 2 लाख 41 हजार 430 नमूनों का कल परीक्षण किया गया था।

The total number of samples tested up to July 6 is 1,02,11,092 of which 2,41,430 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/CfISet6REM