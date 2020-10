पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,957 नए मामले, मरने वालों का आंकड़ा 6 हजार के पार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 3,957 नए मालले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक एक ही दिन में सर्वाधिक 3,917 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक राज्य में कोविड-19 के 3,57,779 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 37,172 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है।

