Coronavirus: देश में बीते 24 घंटे में 1718 नए केस और 67 की मौत

नई दिल्ली। देश मे कोरोना पीड़ितों की संख्या अब तक 33,050 हो गई है और इसमें में से 23,651 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 8324 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक तक देश भर में कुल 1074 लोगों की जान जा चुकी थी। इस बीच जहां महाराष्ट्र इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित है, तो दूसरी तरफ अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों ने इस पर काफी कंट्रोल कर रखा है और अभी तक यहां एक भी मौत नहीं हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक अंडमान निकोबार में 33 मामले सामने दर्ज किए गए हैं, इनमें से 15 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। उधर, आंध्र प्रदेश में 1332 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच गई है, जिनमें से 287 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां 31 लोगों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है।

बिहार में यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार सुबह जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 392 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 65 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यहां दो की मौत हुई है। चंडीगढ़ में अब तक 56 मामले सामने आए हैं। इनमें से 17 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 38 मामले सामने आए हैं, 34 को डिस्चार्ज किया जा चुका है।

राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3400 को पार कर गई है। यहां 3439 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 1092 लोगों को डिस्चार्ज चुका है। दिल्ली में 56 लोगों की मौत हुई है। गोवा कोरोना वायरस से मुक्त राज्य बना हुआ है।

With 1718 new cases & 67 deaths in the last 24 hours, the total number of #COVID19 positive cases in India rises to 33050 (including 23651 active cases, 1074 deaths, 8325 cured/discharged/migrated): Union Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/CHfLjMn8Iq

उधर, गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहां 4082 लोग इस वायरस से पीड़ित हैं और 527 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक 197 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 310 मामले सामने आए हैं 209 को डिस्चार्ज किया है, तीन की मौत हुई है।

हिमाचल प्रदेश में 40 मामले सामने आए हैं, इनमें से 25 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। अब तक जारी आंकड़े के मुताबिक 581 लोग इस संक्रमित बीमारी से ग्रसित है। जिनमें से 192 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यहां 8 लोगों की मौत हुई है।

झारखंड में भी कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी है। यहां अब तक 107 लोग वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 19 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तीन की मौत दर्ज की गई है। कर्नाटक में 535 मामले सामने आए, 216 को डिस्चार्ज किया गया है और 21 की मौत हुई है। केरल में भी आंकड़ा 495 पहुंच गया है, 369 लोगो को डिस्चार्ज किया गया। यहां चार लोगों की मौत हो गई है।

उधर लद्दाख में यहां आकड़ा 22 तक पहुंचा है, यहां 16 लोगों को डिस्चार्ज किया है चुका है। मध्यप्रदेश में भी आंकड़ा यह 2561 हो गया है। यहां 461 लोगों को डिस्चार्ज किया चुका है और 129 की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे ऊपर है। यहां अब तक 9915 लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, जबकि 1593 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यहां 432 लोगों की मौत की सूचना है।

86 new cases of #COVID19 & 2 new deaths have been reported in Rajasthan today, taking the total number of cases to 2524 including 57 deaths. 827 patients have recovered from the disease till date: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/uIOvnie1A4