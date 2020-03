कोरोना वायरसः भारतीय सेना ने एक महीने तक सभी तरह की भर्तियों पर लगाई रोक

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना वायरस ( coronavirus ) का असर बढ़ता दिखा दे रहा है। शुक्रवार तक देश में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़कर 76 तक पहुंच गई है। कोरोना के कहर से बचने के लिए देशभर में राज्य सरकारें एहतियात बरत रही हैं। इसके चलते स्कूल-कॉलेज समेत सिनेमाघरों को बंद किया जा रहा है।

इस बीच भारती सेना ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना वायरस के चलते भारतीय सेना ( Indian Army ) ने एक महीने तक सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही लोगों से ट्रैवल न करने की अपील की गई है। जरूरत हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video Confrancing ) की सलाह दी गई है।

Indian Army: All recruitment rallies have been postponed for one month. For Army personnel, travel to be restricted to essential duties only and they have been asked to do maximum utilisation of video conference facilities. https://t.co/l7e8vYCDft