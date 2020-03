COVID-19 का टीका बनाने में दिन-रात जुटे हैं देश के टॉप टेन वैज्ञानिक, NII ने ली बड़ी चुनौती

नई दिल्ली। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों ने जंग छेड़ दी है। भारतीय वैज्ञानिक COVID-19 का टीका (वैक्सीन) विकसित करने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं। टीका विकसित करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था नेशनल इंस्टीस्ट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी (एनआईआई) ने इस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टॉप टेन वैज्ञानिकों की टीम बनाई है।

जीवनरक्षक कई टीकों के विकास में योगदान देने वाले एनआईआई के निदेशक डॉ. अमूल्य के पांडा ने कहा, "यह मेरे करियर की सबसे कठिन चुनौती है। हम लोग इस खतरनाक वायरस बीमारी का हल खोजने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं। टीका विकसित करने का काम शुरू हो चुका है।"

पांडा की टीम इससे पहले कैंसर का टीका विकसित कर चुकी है जिसका ट्रायल चेन्नई में अंतिम चरण में है। एनआईआई ने इससे पहले लेप्रोसी और टीबी का टीका विकसित किया था जिसकी दुनिया भर में सराहना हो चुकी है।

एनआईआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अंतर्गत काम करती है। इसके साथ ही यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर काम करती है।

COVID-19 के टीके के डेवलपमेंट पर पहली बार खुलासा करते हुए पांडा ने कहा, "एक कोर टीम बनाई गई है जिसमें विभिन्न फील्ड के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। वे टीके का विकास करने के लिए एक कांप्रिहेंसिव रिसर्च करेंगे। एनआईआई देश सेवा के लिए समर्पित है और संकट की घड़ी में दिन-रात जुटी हुई है।"

कोरोना वायरस के इलाज के लिए टीका या दवा के विकास की बात हो या दवा की तरह क्लोरोक्वीन, वैज्ञानिक जुटे हुए हैं।

