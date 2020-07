Coronavirus: Goa में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद

नई दिल्ली।

Coronavirus: देशभर में कोरोना संक्रमण ( Covid-19 Virus ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 29,429 नए मामले ( Coronavirus Cases ) सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच चुका है। चौंकाने वाली बात है कि केवल तीन दिन में ही मामले 8 से 9 लाख पहुंचे हैं।

लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गोवा सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू ( Janta Curfew in Goa ) लागू किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ( CM Pramod Sawant ) ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 'जनता कर्फ्यू' का फैसला लिया गया है।

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे सब कुछ बंद

आदेश के मुताबिक, राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं है। बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस के 2753 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि, 18 लोगों की जान जा चुकी है।

The 'Janta Curfew' will be observed from today. Complete lockdown will be imposed on Friday, Saturday & Sunday this week: Pramod Sawant, Goa Chief Minister https://t.co/cTgbp0cscS