Coronavirus: दिल्ली में बढ़ते पॉजिटिव केस के बीच रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति से छूट का आदेश रद्द

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को सख्त फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार सुबह जारी उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े संस्थानों/आपूर्तिकर्ताओं को लॉकडाउन के दौरान आंशिक छूट दी गई थी। अपने ही आदेश को वापस लेने संबंधी जानकारी भी दिल्ली पुलिस आयुक्त के स्टाफ आफिसर विक्रम के पोरवाल ने मीडिया को दी है।

दरअसल गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36 पहुंच चुकी है। इनमें मोहल्ला क्लीनिक का एक डॉक्टर और चार अन्य लोग भी शामिल हैं।

सऊदी अरब से आई एक महिला के संपर्क में आने से यह लोग संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर की पत्नी और बेटी भी इसके चलते संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में इस डॉक्टर के संपर्क में पिछले दिनों आए करीब 800 लोगों को दो सप्ताह के लिए क्वारेंटाइन में भेज दिया गया है।

(3/3).... @pizzahut, @UberEats, Needs Supermart Pvt. Ltd., 1mg, Dr.Lal PathLabs, Max-Path, @Satvacart, IIFCO and any other e-commerce retailers/operators have been allowed to operate as part of essential services.



All Traffic, Picket and Beat Staff have been suitably advised.