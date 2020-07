Coronavirus Lockdown: पुणे के बाद तिरुवनंतपुरम में भी की गई तालाबंदी की घोषणा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच लागू तमाम उपायों के बावजूद देश के कुछ इलाकों में रोजाना तेजी से नए केस ( coronavirus cases ) सामने आ रहे हैं। इन्हें देखते हुए शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में फिर से लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) लागू करने की घोषणा कर दी गई।

पुणे के डिविजनल कमिश्नर दीपक म्हेसकर ने शुक्रवार को कहा कि पुणे ( pune news ), पिंपरी-चिंचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ इलाकों में सोवार से 10 दिन के कंपलीट लॉकडाउन ( coronavirus lockdown latest update ) की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 13 से 18 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा और इस दौरान केवल मेडिकल-हॉस्पिटल और दूध के अलावा बाकी किसी चीज की अनुमति नहीं होगी। वहीं, 18 से 23 जुलाई तक लागू दूसरे चरण के लॉकडाउन में अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

22 villages have been identified in rural parts of Pune district where this lockdown will be implemented. Apart from Pune and Pimpri-Chinchwad area, containment zones these villages will be added: Naval Kishore Ram, Pune district collector. #Maharashtra https://t.co/llZ1NVhCxL