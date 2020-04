Coronavirus Lockdown पर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद आयोग के पास 250 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, उनमें से 69 मामले घरेलू हिंसा के हैं।

रेखा शर्मा ने पत्रिका को कहा कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिख कर कहेंगी कि इस मामले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें और उस नंबर का प्रचार करें ताकि घरों में मारपीट से परेशान महिलाएं इस नंबर पर फोन कर शिकायत कर सकें।

