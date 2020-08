Chief Secretary ने की घोषणा, कल से पूरे प्रदेश में Lockdown

पोर्ट ब्लेयर। कोरोना वायरस ( coronavirus cases ) महामारी के मद्देनजर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ( Andaman and Nicobar islands ) में मंगलवार से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं पर पाबंदी ( coronavirus lockdown latest update ) रहेगी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव चेतन सांघी सोमवार शाम को इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव चेतन सांघी ने घोषणा की है कि मौजूदा लॉकडाउन ( Full lockdown ) को मंगलवार से एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया ( Lockdown Extension ) जाता है। इस कदम को उठाने से तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

Lockdown in Andaman and Nicobar Islands extended for one week from tomorrow; reduced number of flights and ships to operate: Chetan Sanghi, Chief Secretary, Andaman and Nicobar Islands pic.twitter.com/8PlwB3IzSf