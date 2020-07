Meghalaya: मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 26 जुलाई से पूरे प्रदेश में Total Lockdown

शिलॉन्ग। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में कंपलीट लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शुक्रवार शाम को इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने घोषणा की है कि 26 जुलाई से 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक शिलॉन्ग में टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। मेघालय के सीएम ने ट्वीट में लिखा, "सरकार ने समूचे शिलॉन्ग में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। शिलॉन्ग में 26 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि से 29 जुलाई 2020 की आधी रात तक टोटल लॉकडाउन रहेगा।"

Government has decided to impose #lockdown in the Shillong agglomeration from midnight of 26th July, 2020 till midnight of 29th July, 2020. pic.twitter.com/S9KPmMyIOH