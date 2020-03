Coronavirus: लॉकडाउन के बीच पलायन रोकने के लिए सेना संभाल सकती है मोर्चा

अनुराग मिश्रा/नई दिल्ली। कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बाद लगाए गए टोटल लॉकडाउन के बीच परिवहन के साधन ना मिलने के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों का पलायन जारी है। इसके चलते कुछ हद तक संभले हालात बिगड़ने की संभावना बढ़ती जा ही है। ऐसे में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को कहकर कुछ संवेदनशील इलाकों को सेना के सुपुर्द करने पर विचार कर रहा है।

पलायन: कोरोना के खतरे के बीच आनंद विहार पर दिखा मजदूरों का रेला, घर वापसी को उमड़ी भीड़

पत्रिका से बातचीत में केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि रविवार तक अगर स्थानीय प्रशासन हालात पर नियंत्रण नहीं कर पाया और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से पलायन जारी रहा तो सेना चार्ज संभालेगी।

#WATCH Migrant workers in very large numbers at Delhi's Anand Vihar bus terminal, to board buses to their respective home towns and villages pic.twitter.com/4nXZ1D1UNn