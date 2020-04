लॉकडाउन खत्म होने से पहले काम पर लौटे मोदी कैबिनेट के 10 मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स ने भी संभाला कामकाज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप जारी है। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 21 दिन का लॉकडाउन भी कल खत्म हो जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच कई केंद्रीय मंत्री सोमवार से काम पर लौट आए हैं। सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के काम पर आने की जानकारी पहले ही दे दी थी।

मंत्रियों के साथ-साथ ब्यूरोक्रेट्स ने भी संभाला कामकाज

कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ-साथ ब्यूरोक्रेट्स भी अपने-अपने काम पर लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार के 10 मंत्रियों ने सोमवार सुबह 10 बजे अपने दफ्तर पहुंचकर कामकाज संभाला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद मंत्रियों और अधिकारियों ने काम संभाल लिया है।

मोदी के निर्देश के बाद काम पर लौटे ये मंत्री

पीएम मोदी के निर्देश के बाद कामकाज संभाल लेने वाले मंत्रियों में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण, खेल मंत्री किरन रिजिजू अपने-अपने कार्यालयों में नजर आए। जानकारी के मुताबिक, प्रकाश जावड़ेकर शास्त्री भवन अपने दफ्तर पहुंचे। वहां उन्हें मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इन सबके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने कार्यालयों से कामकाज फिर से शुरू कर दिया है।

आपको बता दें कि इन सभी मंत्रियों ने अपने-अपने दफ्तर पहुंचकर बहुत एहतियात बरती। दफ्तर में एंट्री से पहले सभी की स्क्रीनिंग की गई और गाड़ियों को भी सेनिटाइज किया गया।

Back to working in North Block office with a home-made mask this morning. pic.twitter.com/SlkxZdYuab

In my Ministry, we are strictly maintaining social distancing, using masks, regularly wiping down high-touch surfaces, frequently washing hands, working online, using teleconference options. No external visitors except for urgent matters. No non-essential meetings or activities. pic.twitter.com/shBNAMcs98