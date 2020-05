Coronavirus: अब तक देश में 10 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा ICMR के आंकड़ों से मिलान

नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रविवार को कहा कि उसने अब तक दस लाख से अधिक कोरोना वायरस आरटी-पीसीआर परीक्षण किए हैं। एक बयान में इस शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा, "3 मई को सुबह 9 बजे तक कुल 10 लाख 46 हजार 450 नमूनों का परीक्षण किया गया है।"

आईसीएमआर ने कहा, देश में कम से कम 310 सरकारी प्रयोगशालाएं और 111 निजी प्रयोगशालाएं हैं, जो कोरोना वायरस बीमारी के लिए परीक्षण करती हैं।

