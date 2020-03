Coronavirus: महाराष्ट्र में सामने आए पांच और नए मामले, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 38

मुंबई। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के दायरे ( Coronavirus outbreak ) के बीच महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में सोमवार को पांच नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 38 पहुंच गई है। यह जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी।

प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को सामने आए पांच नए मामलों में तीन मुंबई के हैं जबकि एक नवी मुंबई और एक यवतमाल का। चौंकाने वाली बात है कि महाराष्ट्र में देश के सर्वाधिक कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के मामले सामने आए हैं।

इस संबंध में यवतमाल के जिलाधिकारी एमडी सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए मरीज ने पूर्व में दुबई की यात्रा की है।

इससे पहले शनिवार शाम महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ( Rajesh Tope ) ने घोषणा की थी कि प्रदेश भर में इस माह (मार्च) के अंत तक सभी शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।

Yavatmal District Collector MD Singh: One more person, with travel history to Dubai, has been tested positive for #coronavirus. With this, total number of COVID-19 cases rises to 38 in #Maharashtra. https://t.co/1zaQS6ixHN pic.twitter.com/7m1JdKEg6d