Coronavirus: 21 हजार से ज्यादा एक्टिव केस में केवल 80 वेंटिलेटर पर

नई दिल्ली। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के पॉजिटिव केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Health Ministry ) ने एक बड़ी जानकारी दी है। देश के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने जानकारी दी कि सोमवार तक देश भर में मौजूद कोरोना ( latest news on coronavirus) के 21,632 एक्टिव केस में से केवल 80 वेंटिलेटर ( Ventilators ) पर थे। यह अब तक देखे गए दैनिक पैटर्न के मुताबिक ही है।

मंगलवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, "रविवार तक वर्तमान में अस्पतालों या क्वारेंटाइन सेंटर्स में भर्ती COVID-19 मरीजों में से केवल 2.17 प्रतिशत ही गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती हुए थे। जबकि 1.29 प्रतिशत को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। वहीं, केवल 0.36 प्रतिशत मरीज ही वेंटिलेटर पर थे। रिकवरी रेट (सही होने की दर) वर्तमान में 23.3 प्रतिशत है।"

देश में बेहद तेजी से लोगों की जान ले रहा है कोरोना वायरस, इतने दिनों में 100 गुना बढ़ गई मौतें

इस संबंध में एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया, "अब तक का हमारा अनुभव रहा है कि हर दिन, 10-15 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। अभी, देश भर में लगभग 80 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। यह कहना मुश्किल है कि क्या यह है क्योंकि भारत की स्थिति यूरोपीय हालात से अलग है, लेकिन यह अब तक का हमारा यही अनुभव रहा है।”

The doubling time of #COVID19 cases in India was ~3 - 3.25 days before lockdown, now it is around 10.2 days. This is mainly because of our focus on containment, physical distancing and lockdown measures - @MoHFW_INDIA https://t.co/CQWuvYZ3gx #IndiaFightsCorona