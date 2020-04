कोरोना वायरस की पढ़ी ऐसी खबर कि तेलंगाना में अपनी बकरियों को भी पहना दिया मास्क

हैदराबाद। दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे के बीच कई स्थानों से हैरानी भरी और चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। अब तेलंगाना का ही मामला ले लीजिए। यहां पर एक व्यक्ति ने पिछले दिनों यह खबर सुनी कि न्यूयॉर्क में एक बाघ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, तो इसके बाद वह इतना खौफ में आ गया कि अपनी बकरियों को भी इससे बचाने की कवायद में जुट गया और मास्क पहना दिया।

भारतीय सेना ने ठोक दिए कई चटोरे आतंकी, नहीं ले पाए पाकिस्तानी अचार-नमकीन का स्वाद

जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र अमरीका के न्यूयॉर्क स्थित ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में इस सप्ताह की शुरुआत में एक बाघ को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। यह खबर दुनियाभर में सुर्खियां बनी थी।

यह खबर तेलंगाना के खम्मन जिला के कल्लूर मंडल इलाके में रहने वाले वेंकटेश्वर राव ने भी पढ़ी और काफी परेशान हो गए। उन्हें अपनी बकरियों की चिंता सताने लगी कि अगर इनमें कोरोना फैल गया तो क्या होगा। इसके बाद उन्होंने अपनी बकरियों के मुंह पर मास्क पहना दिया।

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people.