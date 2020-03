Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान- देशभर में Covid-19 के लिए विशेष अस्पताल बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय आने वाले दिनों में कोविड-19 विशेष अस्पताल बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि अगले दो तीन हफ्ते बेहद संवेदनशील है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में COVID-19 का खतरा अभी बरकरार है। हमने सभी राज्य सरकारों से अलग से हॉस्पिटल बनाने की चर्चा की है। बहुत जल्द ही देशभर में COVID-19 अस्पताल तैयार किया जाएगा।

एहतियात जरूरी है क्योंकि लक्षण आगे भी आने की संभावना- डॉक्टर

पर्याप्त मात्रा में आईसीयू, वेंटिलेटर और बेड अलग से तैयार किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्वारेंटाइन से जुड़े लोग निर्देशों को गंभीरता से मानें। डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि एहतियात जरूरी है क्योंकि लक्षण आगे भी आने की संभावना है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही।

Finance Minister Nirmala Sitharaman today declared an insurance package for health workers working in the country which includes more than 10 lakh Asha workers. This is good news and it gives security to all the health workers: Union Health Minister Harsh Vardhan. #COVID19 pic.twitter.com/90e4nVRZUV