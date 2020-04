Coronavirus: अभी कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं है भारत, 24 घंटे में 693 नए केस आए सामने

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को देश में कोरोना ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि बीते 24 घंटे के भीतर 693 नए केस सामने आए। हालांकि इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि भारत में अभी कोरोना वायरस कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं आया है। यानी खतरा अभी अपेक्षाकृत नियंत्रण में है।

सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में COVID-19 पॉजिटिव 693 नए केस सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 4068 पहुंच चुकी है। हैरानी वाली बात है कि इनमें से अकेले 1445 पॉजिटिव केस केवल तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में देखने को मिले हैं। तब्लीगी जमात से संबंधित 25,500 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई गई जानकारी में यह भी बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव केस में पुरुषों का आंकड़ा 76 फीसदी और महिलाओं का 24 फीसदी है। वहीं, पीड़ितों में 47 फीसदी यानी तकरीबन आधे मरीजों की उम्र 40 वर्ष से कम है। जबकि 34 फीसदी मरीज ऐसे हैं जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच है। 60 वर्ष या इससे ज्यादा आयु के अब तक 19 फीसदी पॉजिटिव केस ही सामने आए हैं।

