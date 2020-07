Coronavirus Outbreak: देश में बढ़ते आंकड़ों के बीच MoHFW ने बताई चिंता और खुशी की वजह

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों ( Coronavirus Cases in India ) में से 86 प्रतिशत मामले केवल 10 राज्यों से हैं। जबकि 50 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। इस बीच बुरी खबर यह है कि एक शोध में बताया गया कि COVID-19 महामारी के चलते एचआईवी, टीबी और मलेरिया से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह COVID-19 के मरीजों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करना है। अध्ययन में सलाह दी गई है कि इन बीमारियों के इलाज के लिए कुछ सेवाओं को प्राथमिकता देकर मौत की दर को कम किया जा सकता है।

तीन दिन में बढ़े एक लाख केस

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( mohfw ) के मुताबिक मंगलवार को भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak in india ) के कुल केस का आंकड़ा 9 लाख को पार कर गया। देश में आठ लाख का आंकड़ा पार करने के ठीक तीन दिन बाद कुल आंकड़ों की संख्या नौ लाख पहुंच गई है। वहीं, इन बढ़ते आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि कुल रिकवर केस (ठीक होने वालों की संख्या) की एक्टिव केस की संख्या का करीब 1.8 गुना है।

29 राज्यों में रिकवरी ज्यादा एक्टिव केस कम

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश के 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले व्यक्तियों की तुलना एक्टिव केसों ( Coronavirus Active Case ) से ज्यादा है। जबकि ज्यादातर दक्षिण और पूर्वोत्तर के छह राज्यों में एक्टिव केस की संख्या रिकवर मरीजों की संख्या से अधिक है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं।

9,06,752 total confirmed cases ◾ 5,71,460 cases cured/recovered ◾ 1,20,92,503 samples tested

20 राज्यों में रिकवरी रेट काफी ज्यादा

वहीं, 20 ऐसे राज्य हैं, जहां रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) देश के राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर उठाए गए कदमों ने कोरोना वायरस मरीजों के ठीक होने में "क्रमिक वृद्धि" में योगदान दिया

बीते 24 घंटे में 28 हजार से ज्यादा केस

बीते 24 घंटों में 28,498 ताजा मामलों के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 9 लाख 6 हजार 752 हो गए हैं। जबकि इस महामारी से 23,727 लोगों ने दम तोड़ ( Coronavirus Deaths ) दिया है। कुल केस में रिकवर मामलों की संख्या 5 लाख 71 हजार 459 हैं, जबकि 3 लाख 11 हजार 565 एक्टिव केस हैं।

केवल 56 दिन में 8 लाख केस

देश में लगातार पांचवें दिन मामलों की संख्या 26,000 से अधिक बढ़ी है। इससे पहले देश में कोरोना वायरस मामले एक लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे थे, जबकि केवल 56 दिनों में यह नौ लाख का आंकड़ा पार कर गया है।

In many states, no. of daily discharges from hospitals is more than no. of daily admission.

