Coronavirus: 11 मार्च से संसद में विजिटर्स के प्रवेश पर पाबंदी!

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के मद्देनजर अब संसद भवन में आगंतुकों के प्रवेश और गतिविधियों पर पाबंदी लगने जा रही है। होली के अवकाश के बाद जब 11 मार्च को संसद पुनः चालू होगी, तब बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि विशेष प्रायोजनों वाले आगंतुकों के लिए संसद भवन तीन रंग के पास जारी करेगी, जो विशेष सीमाक्षेत्र के लिए ही होंगे।

ताजा खबर के मुताबिक अगले सप्ताह से संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य अपने आगंतुकों से संसद परिसर के अंदर मुलाकात नहीं कर पाएंगे। होली की छुट्टी के बाद जब बुधवार को संसद फिर से शुरू होगी, तब सांसद अपने आगंतुकों को परिसर के भ्रमण पर भी नहीं ले जा सकेंगे।

इस संबंध में दोनों सदनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आगंतुकों के आने-जाने पर सख्त पाबंदी लागू होने जा रही है। संसद द्वारा यह कदम जानलेवा कोरोनावायरस के खिलाफ सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

