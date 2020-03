Coronavirus से लड़ाई में साबुन या सैनिटाइजर में कौन बेहतर?

नई दिल्ली। दुनियाभर में तेजी से फैलते कोरोनावायरस के खतरे के बीच यह बड़ा सवाल हर किसी के सामने आ रहा है कि इससे कैसे बचा जाए? स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके लिए स्वच्छता रखने और कई बार हाथ धोने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि ऐसे में यह बड़ा सवाल बन जाता है कि हाथ धोने के लिए क्या बेहतर है, साबुन या हैंड सैनेटाइजर? चलिए जानते हैं कौन करता है बेहतर काम और बचाव।

न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस संबंध में काफी काम की जानकारी शेयर की है। बोस्टन मेडिकल सेंटर के डॉ. नाहिद भदेलिया ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में इस बात पर खुलकर जानकारी दी कि COVID-19 यानी कोरोनावायरस से बचाव में हाथ साफ करने के लिए सबसे सही चीज क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए और कौन कितना प्रभावी है।

इस बारे में डॉ. भदेलिया ने कहा, "जितना हम लोगों को कोरोनावायरस के बारे में पता है, यह SARS और MERS से मिलता-जुलता है, इसलिए इसे किसी माइक्रोऑर्गैनिज्म को मारने जितना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसलिए साबुन और पानी या फिर अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर्स इसे मार सकते हैं।"

You can keep Corona virus (COVID-19) at bay by following some simple Do’s & Don’ts. Take precautions, avoid large gatherings & sensitise others; these simple but significant measures will curtail spread of COVID-19. @drharshvardhan @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/BCtVM2ar8W