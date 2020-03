प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद दुकानों पर उमड़ी भीड़, बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोग

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद मंगलवार रात दिल्ली में किराना की दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं। कई जगह लोग जरूरी सामान इकट्ठा करते दिखे। दिल्ली के रोहिणी, साकेत, मॉडल टाउन, किंग्सवे कैंप सहित कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के संत नगर मार्केट में एक साथ बड़ी संख्या में लोग सब्जी, फल खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल गए।

पीएम मोदी की अपील के बाद भी लोग बेखौफ होकर खरीदारी करने के लिए बाजार में उतर आए हैं। बता दें कि दिल्ली में पहले से ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथ 5 लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा रखी है ऐसे में लोग सरकार के नियम की परवाह करते हुए घरों से धड़ल्ले से निकल रहे हैं।

Delhi: People throng Sant Nagar market to purchase vegetables and fruits, despite restrictions under section 144 of CrPC in city to contain the spread of #CoronavirusPandemic. (Earlier visuals) pic.twitter.com/zIG9hkqEWi