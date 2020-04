सफदरजंग अस्पताल में कोरोना मरीज का घंटों तक हंगामा, बोला- करीब आए तो हाथ काटकर खून छिड़क दूंगा

नई दिल्ली। 'कोरोना पॉजिटिव हूं। जो भी करीब आने की जुर्रत करेगा, उसके ऊपर अपना हाथ काटकर खून छिड़क दूंगा।' एक सिरफिरे शख्स के इन चंद अल्फाजों ने सफदरजंग अस्पताल परिसर में रविवार को घंटों कोहराम मचाए रखा। तमाशा करीब ढाई घंटे चला। सिरफिरा अस्पताल में एक वार्ड की तीसरी मंजिल की बालकनी में जा चढ़ा था। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद इस तमाशेबाज शख्स को, दिल्ली दमकल सेवा के कर्मचारियों के कड़ी मशक्कत से उतार पुलिस के हवाले किया जा।

यह जानकारी दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने दी। उन्होंने आगे कहा, "दोपहर बाद करीब पौने तीन बजे फायर कंट्रोल रुम को सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक, कोई शख्स सफदरजंग अस्पताल के वार्ड नंबर 29 की तीसरी मंजिल की छत की बालकनी में चढ़ गया है।"

अतुल गर्ग के मुताबिक, "बताया यह भी गया कि, बालकनी पर चढ़ा शख्स खुद को कोरोना पॉजिटिव बता रहा है। साथ ही कह रहा है कि कोई भी उसके करीब पहुंचने की कोशिश न करे। जो पास आने की जुर्रत करेगा उसके ऊपर हाथ काटकर अपना खून छिड़क देगा। सूचना पाते ही जब ऊंची सीढ़ियों के साथ हमारी टीमें मौके पर पहुंची तब भी वो अनजान शख्स उसी तरह की हरकतें कर रहा था।"

#WATCH Delhi: Man attempted to commit suicide by jumping off floor 3 of Safdarjung Hospital today,saying he's COVID positive&if anyone comes close to him he'll cut his hand. He was seen spitting at authorities as they attempted to rescue him.He was rescued.(Note:Abusive language) pic.twitter.com/ZJhSOsET4N