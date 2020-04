नहीं माने लोग, अस्पताल में कोरोना के संदिग्धों ने ग्रुप बनाकर एक साथ पढ़ी नमाज

नई दिल्ली।

देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते मामलों के बीच कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। ऐसा ही मामला तेलंगाना से सामने आया है। जहां एक अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए कोरोना ( COVID-19 ) के संदिग्धों ने एक साथ नमाज अदा की। बता दें कि तेलंगाना से करीब 1200 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज ( Nizamuddin Markaz ) में तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए थे। इसमें से 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 700 लोगों को अलग—अलग अस्पतालों में क्वारंटाइन किया गया है।

Telangana: People who are under quarantine at Gandhi Hospital in Hyderabad offer namaaz. #COVID19 pic.twitter.com/oT2i3OmW5J