Corona संकट के बीच केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला, रैपिड टेस्ट से नहीं होगा कोरोना की जांच

नई दिल्ली। चीन ( China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( coronavirus ) के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ( Coronavirus in india ) में भी इस वायरस का तांडव जारी है। देश में अब तक 18 हजार से ज्यादा लोगो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 775 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में अगामी तीन मई तक के लिए लॉकडाउन ( Lockdown 2.0 ) लगा हुआ है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि कोरोना संकट को लेकर केन्द्र सरकार ( Central Governmnet ) ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल, रैपिट टेस्ट ( Rapid Test ) किट से कोरोना की जांच को रोक दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ( Dr Harsh Vardhan ), स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, विदेश मंत्री एस जयंशकर ( S Jaishankar ), नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में कहा गया कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लिहाजा, रैपिड टेस्ट किट का अभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

According to govt, currently, the capacity is to conduct more than 15 lakh tests. Additionally, several Indian companies are in the process of developing test kits. More than 1.25 lakh volunteers are ready to assist in the fight against #COVID19: Sources on today's GoM meeting https://t.co/RWPzfATsIS