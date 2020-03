Coronavirus: तस्वीरों में देखें 'जनता कर्फ्यू' के दौरान देशभर का हाल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। पीएम मोदी की ओर से आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू को पूरे देश का जबरदस्त समर्थन मिला है। लेकन इस बीच जो बुरी खबर आई है वो ये कि एक ही दिन में देश में कोरोनावायरस के चलते तीसरी मौत हो चुकी है।

गुजरात के सूरत में रविवार को कोरोना से तीसरी मौत की खबर आई है। 67 साल के एक बुज़ुर्ग की सूरत के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में दूसरी और बिहार में एक मौत की खबर सामने आई थी। यानी अब तक देश में कोरोना के चलते 7 मौत हो चुकी हैं।

बात जनता कर्फ्यू की करें तो देशभर में लोगों ने जनता कर्फ्यू को भरपूर समर्थन दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह सड़कें सुनसान दिखीं।

वहीं हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही पसरा रहा। आईए तस्वीरों में देखते हैं जनता कर्फ्यू के दौरान कैसा रहा देश का हाल...

ओडिशा में जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। प्रदेशभर में लोगों ने जनता कर्फ्यू को जोरदार समर्थन किया। वहीं सेंड आर्टिस्ट सुरदर्शन ने भी अपनी कला के जरिये जनता कर्फ्यू का समर्थन किया।

राजधानी दिल्ली में भी जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। यहां के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कनॉट प्लेस पर सन्नाट पसरा नजर आया। सड़कों पर कबूतरों की मौजूदगी जरूर नजर आई लेकिन जनता पूरी तरह नदारद रही।

पहाड़ों पर भी जनता कर्फ्यू को जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाजारों में सन्नाट पसरा नजर आया।

केरल में भी जनता कर्फ्यू का सीधा असर देखने को मिला। यहां पर भी लोगों ने पीएम मोदी के आह्वान को जमकर समर्थन किया।

महााष्ट्र के पुणे में जनता कर्फ्यू के दौरान हर तरफ सन्नाटा दिखाई दया। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को सैनेटाइज करने का काम किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के काफी केस सामने आए हैं।

#WATCH Punjab: People come out on their balconies to clap, clang utensils and ring bells to express their gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . Visuals from Amritsar. pic.twitter.com/PUJgDlCBId

पंजाब के अमृतसर में लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान पीएम मोदी की ओर से की अपील का अभिवादन किया और पांच बजे अपने घरों के दरवाजे और बालकनियों से ताली, थाली, शंख बजाकर कोरोना के लिए काम कर रहे सेनानियों की हौसला अफजाई की।

#WATCH: People come out on their terraces and balconies to clap, clang utensils and ring bells to express their gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. Visuals from Noida. pic.twitter.com/QkFPCEKv6I