पत्रिका फैक्ट चेक: क्या सच में सरकार कर्मचारियों की पेंशन 30 फीसदी घटाने जा रही है, जानिए हकीकत ?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ सरकार गंभीर और सतर्क है, वहीं दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। हर दिन तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अब दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की पेंशन 30 फीसदी तक घटा सकती है। साथ ही 80 साल पार भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन बंद करने की तैयारी कर रही है। इस अफवाह के बाद पेंशनधारियों में चिंता बढ़ गई है।

दावा: सरकार कर्मचारियों की पेंशन 30 फीसदी घटाने वाली है, और 80 साल उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों की पेंशन बंद करने जा रही है

तथ्य: सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

क्या है वायरल मैसेज ?

व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर पिछले कुछ समय से एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार 30 फीसदी तक पेंशन घटाने की तैयारी कर रही है। साथ ही 80 साल पार करने वाले भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने की सोच रही है। वायरल मैसेज से पेंशनधारियों के भीतर घबराहट पैदा हो गई।

वायरल मैसेज की क्या है सच्चाई ?

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी तह में जाकर पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। पत्रिका फैक्ट टीम ने सरकार की सभी आधिकारिक प्लेटफॉर्म को चेक किया जिसमें कही पर ऐसा नहीं दिखा। पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने पाया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह के मैसेज तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। पत्रिका अपने पाठकों से अपील करता है कि इस तरह के मैसेज पर बिलकुल ध्यान नहीं दें और ना ही इससे परेशान हों।

PIB ने इस मैसेज को बेबुनियाद बताया

वहीं भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो ने भी इस मैसेज को गलत और आधारहीन बताया है। PIB ने इस दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे मैसेजे से बचने की सलाह दी है।

Media reports & rumours circulating on social media claiming that the Govt may reduce employees' pension by 30% & terminate it for those above the age of 80, in the context of #COVIDー19, is FAKE.#PIBFactCheck: This claim is #Fake. Government is doing no such thing! pic.twitter.com/y4c0RnUDvW