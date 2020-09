Tamil Nadu ने 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा Lockdown, जाने किन मामलों में मिलेगी छूट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,45,291 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के 70,589 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस घातक बीमारी से 776 लोगों की मौत हुई है। इस बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्य सरकार ने लॉकडाउन ( lOCKDOWN IN TAMIL NADU ) को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट दी है।

100 से अधिक विमानों के लैंड करने की अनुमति

सरकार की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन में क्या-क्या छूट रहेगी, इसकी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( AIADMK ) के एक ट्वीट में कहा गया कि प्रदेश में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार ने एक बार स्पष्ट कर दी है कि लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही चेन्नई में एयरपोर्ट पर रोजाना 100 से अधिक विमानों के लैंड करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा कि फिल्म व सीरियल की शूटिंग 100 से अधिक लोगों के साथ नहीं की जा सकती है।

कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या अब 96,318

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या अब 96,318 पहुंच गई है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 17 जुलाई को भारत में कोविड-19 के कुल 10 लाख मामले थे। 7 अगस्त को कोरोना के बढ़ कर दुगने यानी 20 लाख हो गए। इसके साथ ही 23 अगस्त आते-आते कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली और यह संख्या 10 लाख और अधिक बढ़ गई। इसके साथ ही 5 सितंबर तक कुल संक्रमितों की संख्या 40 लाख हो गई।

13 दिन बाद संख्या 61 लाख हो गई संख्या

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 11 दिन के भीतर 10 लाख और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। जिसके साथ ही यह संख्या बढ़ कर 50 लाख हो गई। 13 दिन बाद संख्या 61 लाख हो गई। हालांकि देश में कोरोना वायरस के रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिला है। यही वजह कि देश में रिकवरी रेट 82.58 प्रतिशत है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मृत्य दर भी घट कर 1.57 फीसदी हो गई है।