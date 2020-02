कोरोना वायरस के कहर के बीच वुहान से भारतीयों को स्वदेश लाने का काम पूरा

नई दिल्ली/बीजिंग। कोरोना वायरस महामारी के केंद्र चीन के वुहान शहर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम पूरा हो गया है। दो चरणों में करीब 650 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। भारतीय विमान से रविवार को चीन से 323 भारतीयों के साथ मालदीव के सात नागरिकों को भी भारत लाया गया। इससे पहले शनिवार को भी एयर इंडिया बोइंग 747 विमान से 324 भारतीयों को स्वेदश लाया गया था।

अपने ट्वीट में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत, भारतीय नागरिकों के साथ मालदीव को सात नागरिकों को भी लेकर आया है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों की चिंता करता है। उन्होंने 'हैशटेग नेबरहुडफर्स्ट एट वर्क अगेन' ट्वीट किया और इस ट्वीट में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को भी टैग किया।

#WATCH Delhi: 323 Indian nationals and 7 Maldives nationals who arrived in Delhi by the second Air India special flight from Wuhan, China today, underwent #coronavirus screening soon after they de-boarded from the aircraft. (Source-ITBP) pic.twitter.com/blX6rEO3ID