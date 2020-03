Coronavirus: देश के 75 जिलों में हैं लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा बंद-चालू

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देख सभी राज्य सरकारें कोरोना प्रभावित 75 जिलों में केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रखने की तैयार में हैं। इन जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। रविवार को सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल हुए।

देशभर में टोटल लॉकडाउन को लेकर सामने आई सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले जान लीजिए पूरी बात

बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें कोरोना संक्रमित मामलों वाले या इसके कारण जिन जिलों में मौत हुई है, उनमें केवल जरूरी सेवाओं को ही जारी रखने के निर्देश दें। यानी लोगों को जरूरी सामान मिलता रहे इसके लिए रोजमर्रा का सामान बेचने वाली, दूध, दवा, अस्पताल चालू रहेंगे।

बैठक के कैबिनेट नोट के अनुसार, "राज्य सरकारें स्थिति के आंकलन के आधार पर सूची का विस्तार कर सकती हैं। यह नोट किया गया कि कई राज्य सरकारों ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं।"

Central government has asked state governments to issue directions to the 75 districts that have positive cases to stop all services except the emergency services: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry. #CoronaVirus pic.twitter.com/4bBRhzFJj4