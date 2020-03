Coronavirus: जिनके लिए बजी ताली और थाली, उन्हीं डॉक्टरों के साथ अब बदसलूकी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावयारस का असर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि देशभर में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकन इस बीच चौंकाने वाली एक खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले ही लोगों ने अपनी बालकनी और छतों पर खड़े होकर जिन कोरोना वारियरर्स के लिए देशभर ने तालियां और थालियां बजाईं अब उन्हीं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है।

धरती पर भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर दिन-रात अस्पतालों में कोरोना से जूझ रहे लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन बदले में इन डॉक्टरों को मिल रहे तमाचे और बदसलकूकी। जी हां तेलंगाना में पुलिस की ओर से कुछ डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चिकित्सकों को पुलिस की ओर से अपमान और हमले का सामने करना पड़ रहा है।

तेलंगाना के खम्मम जिले से एक चौंकाने वाली घटना में, ममता मेडिकल कॉलेज के एक पीजी डॉक्टर, हेमा बिंदू, को मंगलवार को लॉकप अवधि के दौरान बाहर निकलने के लिए चेकपोस्ट पर कथित तौर पर पुलिस की ओर से हमला किया गया था। डॉक्टर को सोमवार को 8.30 बजे आपातकाल में भाग लेने के लिए बुलाया गया था।

जानिए 21 दिन के लिए ही क्यों लगाया देशभर में लॉकडाउन

Telangana: A woman doctor, Himabindhu was allegedly manhandled by a police official while going on her duty in Khammam amid #CoronavirusLockdown.She says,"He seized my ID&phone,& manhandled me.He dragged me holding my hair.I filed complaint, following which he apologized".(24.03) pic.twitter.com/Qz0XDYYAug