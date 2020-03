Coronavirus: 'जनता कर्फ्यू' के चलते स्टेशनों पर उमड़ा जन सैलाब, स्वास्थ्य विभाग परेशान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का संक्रमण लगातार देशभर में फैलता जा रहा है है। केंद्र सरकार ( Central Govt ) से लेकर राज्य सरकारों तक हर कोई इस जानलेवा वायरस से निपटने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने रविवार को सुबह 7 से रात 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' ( Janta Curfew ) की आह्वान किया है। पीएम मोदी के इस आह्वान के साथ ही रेल मंत्रालय ( Rail Ministry ) ने भी बड़ा फैसला लिया है।

रेल मंत्रालय ने शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 10 बजे तक अपनी सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस खबर के चलते देशभर में अफरा-तफरी मच गई है। खासतौर पर मुंबई और पुणे में हजारों की संख्या में लोग स्टेशनों पर पहुंचकर अपने-अपने घर जाने के लिए जमा हो गए है। यही वजह है कि कोरोनावायरस का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त रेलवे स्टेशनों पर बना हुआ है।

मुंबई और पुणे को लॉकडाउन कर दिया गया। इससे नया संकट खड़ा हो गया है। धंधा बंद होने के कारण हजारों लोग अपने राज्यों में लौट रहे हैं। इन लोगों को भेजने के लिए रेलवे को अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेन चलानी पड़ रही हैं।

जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते शुक्रवार से ही रेलवे स्टेशनों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन (एलटीटी) और पुणे रेलवे स्टेशन पर रोजाना के मुकाबले ज्यादा भीड़ नजर आई।

एलटीटी स्टेशन पर भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर एंट्री रोकने के लिए बने गेट को तोड़ डाला। ट्रेनों में घुसने के लिए लोग धक्कामुक्की और खींचतान करते नजर आए। स्टेशन पर भीड़ को काबू करने में सुरक्षाकर्मियों के हाथपांव फूल गए।

उत्तर भारत के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनें

मध्य रेल ने अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पटना, हावड़ा, दानापुर, गोरखपुर, मंडुआडीह और बल्लारशाह के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं। शनिवार को भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

Mumbai: People in large numbers at Lokmanya Tilak Terminus wait to board their respective trains. A passenger says, "There are so many people on trains that I didn't get a seat despite having a confirmed ticket. My parents have asked me to return because of #coronavirus". pic.twitter.com/YOF7UtWIzm