महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्डतोड़ कोरोना के नए मामले, 26 लोगों की हुई मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। देश के रेड जोन वाले राज्यों में तो हालात दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र ( Maharashtra ) , दिल्ली ( Delhi ), गुजरात ( gujarat ) , मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) और राजस्थान ( Rajashthan ) का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1008 नए मामले सामने आए हैं। इसमें मुंबई के अंदर ही कोरोना के 751 नए केस मिले हैं।

महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड केस

महाराष्ट्र में इससे पहले एक दिन में इतने मामले एक साथ कभी सामने नहीं आए थे। साथ ही महाराष्ट्र में 24 घंटों में 26 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 11,506 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के कुल 485 मरीज जिंदगी की जंग हार चुके हैं। वहीं, एक दिन में 106 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, जिसके बाद राज्य में अब कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1879 हो गई है।

751 new #COVID19 cases reported in Mumbai, taking the number of cases to 7625: Municipal Corporation Greater Mumbai pic.twitter.com/JtzOTSvrBr — ANI (@ANI) May 1, 2020

महाराष्ट्र सरकार ने दिये नए आदेश

स्थिति को यूं काबू से बाहर जाते देख महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया, 'लॉकडाउन के दौरान मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। जब तक इन क्षेत्रों के निकाय आयुक्त निषिद्ध क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) की सीमाओं पर कोई निर्णय न लें, तब तक शहर से आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मालेगांव, सोलापुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, औरंगाबाद और नागपुर से जैसे सबसे अधिक संक्रमित इलाकों में आवागमन की इजाजत देने से पहले बहुत सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।

कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित अन्य राज्यों का हाल

अन्य राज्यों की बात करें तो कोरोना से दूसरे सबसे प्रभावित राज्य गुजरात में बीते 24 घंटों में 326 नए मामले सामने आए। अब राज्य के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4721 पहुंच गया है। इसमें 736 मरीज ठीक हो चुके हैं,जबकि 236 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं, राजस्थान में 82 नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब राजस्थान में कोरोना के 2666 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 62 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्यवर आकंड़े प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवारर को जारी किया गया है।

223 new COVID19 cases, 2 deaths reported in Delhi today; the total number of positive cases is now 3738: Delhi Health Department#COVID19 pic.twitter.com/IG5nJV3y2P — ANI (@ANI) May 1, 2020