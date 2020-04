गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार, शनिवार को सामने आए 256 नए मामले

नई दिल्ली। भारत में लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच जहां कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में अभी भी ये महामारी तेजी से फैल रही है। शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3000 को पार कर गया। हैरानी वाली बात ये है कि शनिवार को राज्य में 256 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहां 133 लोगों की जान अभी तक चली गई है।

कोरोना से देश का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन गुजरात

गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ना एक चिंता का विषय है। गुजरात देश में कोरोना की वजह से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन गया है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले 22 मार्च तक जब देश में कोरोना के 315 मरीज थे तो इसमें 18 मामले गुजरात के थे। यह कुल मामलों का 5 प्रतिशत हिस्सा था। एक महीने के अंदर गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 3000 पार हो गया है। इसके साथ ही गुजरात देश का कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य हो गया है। अब देश के कुल मामलों में से 12 प्रतिशत से अधिक गुजरात से सामने आया है। इसके साथ ही गुजरात में मृत्यु दर भी बाकी राज्यों से अधिक है।

गुजरात की मृत्यु दर अधिक, कम मरीज हो रहे ठीक

23 अप्रैल को गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने राज्य में कोरोना मरीजों के मृत्यु की संख्या बढ़ने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के आधे से अधिक कोरोना मरीज जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें पहले से किडनी, डायबिटीज, हृदय रोग और हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियां थीं। ऐसे मामलों में लोगों की इम्युनिटी बेहद कमजोर थी, और वे कोरोना संक्रमण झेल नहीं पाए। आपको बता दें कि गुजरात के लगभग हर जिले से कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जबकि, यहां ठीक होने वालों की संख्या भी काफी कम है।

256 new positive cases of #COVID19 have been reported in Gujarat today. Total coronavirus cases in the state now at 3071 which includes 282 discharged/cured and 133 deaths: State Health Department pic.twitter.com/I0DXT9bKDo