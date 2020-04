भारत में कोरोना वायरस से हाहाकार, 24 घंटे में 40 लोगों की हो गई मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के संक्रमित मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में 40 लोगों की मौत हो गई है।

संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 7 हजार के पार

स्वास्थ्य मंत्रालयों के आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में 1035 मामले सामने आने के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,447 हो गई है। इनमें से 6565 केस अभी एक्टिव हैं। वहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है, जिससे कोविड-19 महामारी मरने वालों का आंकड़ा 239 पहुंच गया है। वहीं 642 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

महाराष्ट्र में 2000 के पास पहुंच रहा है आंकड़ा

आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रोजाना सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों की पुष्टि की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 110 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 2000 के करीब जा पहुंचे हैं।

पीएम करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात

आपको बता दें कि हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, जिसमें लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर चर्चा संभव है। 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है।

40 deaths and 1035 new cases in last 24 hours, the sharpest ever increase in cases; India's total number of #Coronavirus positive cases rises to 7447 (including 6565 active cases, 643 cured/discharged/migrated and 239 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/14T518RPgR