Coronavirus: देश में कोरोना मामलों की संख्या 29 लाख के पार, 24 घंटे में 983 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( coronavirus in India ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना संक्रमितों की ( Coronavirus Case in India ) संख्या बढ़कर शुक्रवार को 29 लाख 5 हजार 823 हो गई है। वहीं, पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना (Coronavirus) के 68 हजार 898 नए मामले सामने आए हैं। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि देश में कुल कोरोना केसों ( Coronavirus Outbreak ) में से लगभग 22 लाख मामले तो 8 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) कोरोना प्रभावित राज्यों ( Corona Affected States ) की सूची में नंबर एक पर बना हुआ है। यहां महाराष्ट्र में अकेले 6 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आलम है कि महाराष्ट्र सरकार ( Government of Maharashtra ) ने राज्य में लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) को 31 अगस्त तक के लिए खिसका दिया है।

Ayodhya में Ramlila का मंचन होगा भव्य, भाजपा सांसद और ये फिल्मी सितारे लेंगे भाग

देश में आठ राज्य सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित

गौरतलब है कि देश में आठ राज्य सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित हैं, यही कारण है कि इन राज्यों में कोविड—19 संक्रमण पर रोक लगाने में केंद्र व राज्य सरकारें विवश नजर आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इन कोरोना प्रभावित आठ राज्यों में कोरोना वायरस के 21 लाख 60 हजार 843 के दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 983 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

Facebook Case में निशाने पर Shashi Tharoor, Rajyavardhan Rathore भी Lok Sabha speaker को लिखा पत्र

महाराष्ट्र में कोरोना के 6,43,289 मरीज

तमिलनाडु में कोरोना के 3,61,435 मामले

आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,25,396 केस

कर्नाटक में 2,56,975 नए मामले सामने आए

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,72,334 केस

दिल्ली में कोरोना वायरस के 1,57,354 मरीज

पश्चिम बंगाल में 1 लाख 29 हजार 119 केस

बिहार में 1 लाख 14 हजार 941 केस सामने आ चुके हैं

Bihar Assembly Elections: पति Tej prataap के सामने चुनाव लड़ सकती हैं Aishwarya, पिता Chandrika ने दिए संकेत

देश में कोरोना जांचों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायस की रोकथाम के लिए देश में कोरोना जांचों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके साथ राज्यवार भी कोरोना जांच के दायरे में इजाफा किया गया है। आईसीएमआर ने बताया कि देश में गुरुवार को 8,05,985 कोरोना नमूनों की जांच हुई, जबकि कि देश में अब तक 3,34,67,237 कोरोना जांच हो चुकी हैंं।