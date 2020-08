देश में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, संक्रमित मरीजों की संख्या 35 लाख के पार

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोरोना मरीजों ( coronavirus s case in India ) की संख्या बढ़कर 35 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के भीतर ही कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के 78 हजार 761 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण की वजह से 948 लोगों की ( Coronavirus death ) मौत हो गई है। कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) की वजह से देश भर में जान गंवानें वाले लोगों की बात करें तो यह आंकड़ा 35 लाख 42 हजार 733 हो गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना वायरस के 7 लाख 65 हजार 302 सक्रिय केस हैं। जबकि इस घातक बीमारी की वजह से 63 हजार 498 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि देश में 27 लाख 13 हजार 933 लोग कोरोना को हराकर बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं, कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। राज्य में 24 घंटे के भीतर कोरोना के सबसे अधिक 16,867 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की का यह आंकड़ा बढ़कर 7,64,281 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्या में 24,103 लोग अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवा चुके हैं। यहां एक दिन के अंदर ही 328 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अभी कोरोना वायरस के अभी 1,85,131 केस सक्रिय बने हुए हैं। हालांकि इस बीच कोरोना से रिकवर कर चुके 11,541 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,954 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैंं इसके साथ ही राजधानी में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,71,366 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक दिन में कोरोना 15 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 4,404 हो गई है। आपको बता दें कि राजधानी में वर्तमान में 14,040 मरीज उपचाराधीन हैं।