Delhi में Coronavirus का कहर जारी, 24 घंटे में 6,396 नए मामले रिकॉर्ड

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना संक्रमितों ( Coronavirus in india ) का आंकड़ा 89 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं, पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 29 हजार नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में देखने को मिल रहा है। यहां बीते एक दिन में कोरोना के 6,396 रिकॉर्ड किए गए। जबकि 99 लोगों की इस गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही है कि इस दौरान 4,421 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे।

6,396 new positive cases 4,421 recoveries and 99 deaths reported in #Delhi in the last 24 hours



The total number of #COVID19 cases in Delhi stands at 4,95,598 including 42,004 active cases, 4,45,782 recoveries and 7,812 deaths pic.twitter.com/bu8HOta3gp